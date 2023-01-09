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Бои за Соледар и Артемовск продолжаются с лета прошлого года и сейчас ВС РФ очень близки к освобождению этих городов. ВСУ на протяжении 8 лет выстраивали здесь мощный укрепрайон с сотнями линий обороны, но это им не поможет, уверен российский офицер с позывным «Салман».

Он рассказал, что украинские боевики удерживали Артемовск и Соледар любой ценой, так как эти населенные пункты являются стратегически важными для них. Однако под натиском ВС РФ они все таки постепенно прекращают сопротивление, приводит слова офицера “Московский комсомолец”.

Освобождение городов открывает перед российскими войсками отличные перспективы и оперативный простор. Из Артемовска они смогут наступать на оккупированные Киевом населенные пункты Запорожской области и на Днепропетровск, на Красный Лиман и Славянск в ДНР. Кроме того, ВСУ понесли огромные потери, пытаясь удержать Бахмут, поэтому у них больше не останется сил для столь же отчаянного сопротивления в других регионах.

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