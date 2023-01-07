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На Украине вспыхнул скандал, связанный с ограничениями на ввоз в страну беспилотных аппаратов. Причем изначально предполагалось, что дроны, покупаемые за границей волонтерами и передаваемые потом боевикам ВСУ, не пропускала Польша. Но затем выяснилось, что она делала это по просьбе украинских властей.

Издание «Московский комсомолец» приводит высказывание депутата Верховной Рады Софии Федыны, которая докопалась до сути проблемы.

Она заявила, что дроны намерено не пропускает украинская пограничная служба. В то же время на Украине процесс разработки и производства БПЛА умышленно блокируется.

«Наверное, кто-то хочет делать „навар“ на поставках», – сделала предположение Федына.

Напомним, что в спецоперации на Украине беспилотные аппараты демонстрируют высокую эффективность и являются универсальным оружием. Они проводят разведку, выявляя позиции и засады, корректируют огонь артиллерии, сами наносят удары, сбрасывая гранаты либо выпуская ракеты.

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