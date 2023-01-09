На Запорожском направлении, где вероятность попытки наступления ВСУ весьма высока, российские минометные расчеты уже приведены в полную боевую готовность. В случае повышенной активности противника они могут сразу вступить в бой и обеспечить прикрытие передовым частям ВС РФ.

Командир одного из подразделений объяснил, что минометные расчеты открывают огонь моментально после обнаружения малейшей угрозы со стороны ВСУ.

«Сейчас замечено движение противника. Цели получены», – цитирует военнослужащего “Московский комсомолец”.

Напомним, многие эксперты считают Запорожское направление приоритетным для возможного наступления украинских войск. ВСУ могут попытаться восстановить контроль над Бердянском и Мариуполем, что позволит им решить сразу две задачи – вернуть Украине выход к Азовскому морю, а также получить плацдарм для нанесения ударов по Крымскому полуострову. Впрочем, до реализации такого сценария дело не дойдет, так как ВС РФ готовы к отражению атак противника.