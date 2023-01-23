Издание “Московский комсомолец” прокомментировало ситуацию с немецкими танками “Леопард” для Украины. Авторы публикации сделали вывод, что хотя ФРГ еще отказывается поставлять свои боевые машины Киеву, но это лишь вопрос времени.

Так, глава МИД Анналена Бербок заявила, что Германия не станет мешать Польше и другим странам, если они отправят на Украину имеющиеся у них в распоряжении танки “Леопард”. Варшава вообще заявила, что даже не собирается спрашивать у Берлина разрешения. Поэтому вопрос с боевыми машинами натовского образца для Киева можно назвать решенным.

В этой связи эксперты обратили внимание на отношение европейских стран к РФ и конфликту на Украине. Они разделились на несколько партий, одна из которых, включающая Италию, пытается “говорить глупости” и тем самым “продавить” Москву, вынудить ее свернуть спецоперацию и вывести войска. Только в этом случае, по словам главы итальянского МИД Антонио Таяни, ЕС будет вести какие-то переговоры.

На другом полюсе – партия, в которую входят Польша и Прибалтика. Они бесконечно говорят о “победе Украины”, причем приписывают ВСУ волшебные свойства, которые должны помочь “справиться с Россией” даже без помощи Германии.

ФРГ же возглавляет “осторожную партию”, которая пытается думать о будущем и действовать крайне осмотрительно, несмотря на давление Соединенных Штатов и оголтелых прибалтов с поляками. Так, в ситуации с танками Германия ведет себя именно подобным образом, не торопясь накачивать Киев бронетехникой.