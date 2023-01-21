Частная военная компания “Вагнер” грамотно использует штурмовые группы, работающие в связке с танковыми подразделениями, поддерживающими наступление пехоты. Кроме того, она задействует тактику беспрерывного преследования противника, которая и обеспечивает успех в битве за Артемовск и его окрестности, рассказал изданию “Московский комсомолец” военный эксперт Рустем Клупов.

Герой России отметил, что в ЧВК “Вагнер” подразделениями командуют опытные офицеры, имеющие боевые награды. Они действуют таким образом, чтобы постоянно находиться в контакте с противником, не отпуская его на расстояние более 15-30 метров.

Именно такая тактика задействовалась в Соледаре, где “вагнеровцы” поддерживали среднее расстояние соприкосновения с врагом в пределах 20 метров. Столь тесный контакт вынуждает противника либо вступать чуть ли не в рукопашный бой, либо отступать. И не оставляет ему времени на раздумья.

Также Клупов отметил, что ЧВК “Вагнер” – это настоящая русская армия, имеющая в своем распоряжении не только штурмовые подразделения, но и авиацию, бронетехнику и другое вооружение. Это сильно отличает ее от подобных западных компаний, которые представляют собой кучку отставных и никому не нужных военнослужащих.