ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Частная военная компания “Вагнер” грамотно использует штурмовые группы, работающие в связке с танковыми подразделениями, поддерживающими наступление пехоты. Кроме того, она задействует тактику беспрерывного преследования противника, которая и обеспечивает успех в битве за Артемовск и его окрестности, рассказал изданию “Московский комсомолец” военный эксперт Рустем Клупов.

Герой России отметил, что в ЧВК “Вагнер” подразделениями командуют опытные офицеры, имеющие боевые награды. Они действуют таким образом, чтобы постоянно находиться в контакте с противником, не отпуская его на расстояние более 15-30 метров.

Именно такая тактика задействовалась в Соледаре, где “вагнеровцы” поддерживали среднее расстояние соприкосновения с врагом в пределах 20 метров. Столь тесный контакт вынуждает противника либо вступать чуть ли не в рукопашный бой, либо отступать. И не оставляет ему времени на раздумья.

Также Клупов отметил, что ЧВК “Вагнер” – это настоящая русская армия, имеющая в своем распоряжении не только штурмовые подразделения, но и авиацию, бронетехнику и другое вооружение. Это сильно отличает ее от подобных западных компаний, которые представляют собой кучку отставных и никому не нужных военнослужащих.

Вам может понравиться

Гендиректор YASNO Коваленко: Украинцы должны оплачивать свет, несмотря на отключения

Украинцы обязаны платить за свет, даже если его регулярно отключают, заявил руководитель энергетической компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко. На своей странице в одной из социальных сетей он написал, что у

Военкор из США Ланкастер: ВСУ нанесли удар по самому «стратегическому» объекту Донецка

В Донецке военный корреспондент Патрик Ланкастер из США заснял попадание украинской артиллерии по “самому важному объекту” столицы ДНР. Снаряд пробил лед в реке Кальмиус и отправился на дно, пояснил американец.

РИА Новости: К чему привел США самый пожилой президент Джо Байден

На выборах президента США Джо Байдена поддержали 53 процента американцев. Сейчас положительно оценивают его деяния лишь 44%. Более половины жителей Америки недовольны своим лидером. РИА Новости рассказывает, почему рейтинг Байдена