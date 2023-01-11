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Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива прокомментировал поездку президента Владимира Зеленского во Львов. По его мнению, ключевой целью украинского лидера была встреча с польским коллегой Анджеем Дудой.

Ссылаясь на свои источники в Офисе президента Украины, Кива пояснил, что Зеленский и Дуда обсуждали детали возможного ввода польских войск на украинскую территорию. Лидеры двух стран согласовывали сроки, в которые ВС Польши вместе с боевиками ВСУ начнут патрулировать границу с Белоруссией. Не исключено, что они также займут позиции в западных регионах.

Кива считает, что это произойдет «уже скоро». Точных сроков он называть не стал.

Напомним, многие эксперты уверены, что Польша планирует вернуть себе Западную Украину, которую считает своей территорией. Для этого она введет войска под видом «миротворцев», а затем установить контроль над несколькими областями соседней страны.

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