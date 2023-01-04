Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о планирующемся дальнем походе фрегата «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон». По его словам, корабль отправится в Атлантику и Индийский океан, после чего заглянет и в Средиземное море.

Во время этого похода фрегат будет отрабатывать пуски гиперзвуковых ракет, что военный эксперт Владимир Гундаров называет демонстрацией силы. По мнению капитана первого ранга, прямого отношения к украинскому конфликту «Адмирал Горшков» иметь не будет, его цели заключаются в другом – показать НАТО способность уничтожать неприятеля в любом уголке планеты.

Гундаров напомнил, что скорость ракет «Циркон» и их мощность дают возможность уничтожить даже американский авианосец. Именно ее и будет демонстрировать отправляющийся в поход корабль. Разумеется, путем испытательных запусков.

Эксперт также рассказал изданию «Московский комсомолец», что Россия таким образом не только наводит прицел на НАТО, но и стремится вернуть себе несколько пошатнувшееся влияние в разных регионах планеты. И «Адмирал Горшков» является весьма убедительным аргументом для этого.