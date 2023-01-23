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Заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о танках “Леопард” стало весьма опасным сигналом, пишет издание “Московский комсомолец” со ссылкой на британский таблоид The Guardian.

Напомним, Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать Польше в передача танков Украине. Также она отметила, что Варшава пока не задавала вопрос о разрешении, но если бы задала, то получила бы положительный ответ.

Заявление министра иностранных дел Германии – это весьма серьезно. Оно означает, что танки “Леопард” может поставлять на Украину не только Польша, но и другие страны, на вооружении которых имеется эта бронетехника. Напомним, что Кив заявлял о 12 государствах.

Напомним, что в ходе встречи “Рамштайн” США не удалось “додавить” Берлин и вынудить его отправить на Украину свои танки. Однако Вашингтон заявил, что не намерен останавливаться и обязательно добьется нужного результата.

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