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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в бытность президентом России упрямо боролся с «правовым нигилизмом». Однако сейчас у него явно добавилось политического реализма, пишет издание «Московский комсомолец».

Так журналисты прокомментировали реакцию экс-главы государства на высказывания актера Артура Смольянинова.

«Если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие», – заявил Медведев.

Он также отметил, что во времена гражданского противостояния автоматически возникает четкое деление на своих и чужих. Также ужесточаются и упомянутые правила. Причем не только для чужих, но и для своих.

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