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Соляные шахты, расположенные в Соледаре, вполне могут использоваться украинскими боевиками в качестве укрытия, рассказал изданию «Московский комсомолец» диггер, неоднократно посещавший это место.

Он сообщил, что шахты Соледара – это огромные лабиринты, где вполне могут прятаться десятки военнослужащих армии противника. На их территории располагается целый санаторий, в котором лечили разнообразные заболевания процедурами с солью и ее испарениями в воздухе.

Кроме того, в шахтах находится футбольное поле на глубине около 200 метров под землей. Оно полностью выполнено из соли, которая в шахтах имеется чуть ли в неограниченных количествах.

Протяженность подземелий Соледара составляет около 300 километров, причем в шахтах есть такие сложные участки, до которых еще нужно добраться. Они вполне могут использоваться боевиками ВСУ.

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