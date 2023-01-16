ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный эксперт Василий Дандыкин напомнил, что подводные беспилотники «Посейдон» на Западе давно называют «торпедой Судного дня». Подводная лодка «Белгород» с этими дронами совсем скоро выйдет на боевое дежурство, так как они уже прошли все необходимые испытания, передает “Московский комсомолец”.

Дандыкин отметил неуязвимость беспилотников, благодаря которой они станут мощным оружием сдерживания. Дроны перемещаются на большой глубине, благодаря чему обнаружить их с помощью современных средств невозможно.

Кроме того, в случае боевого применения торпеда Судного дня способна спровоцировать ядерный шторм и смести с лица земли целые города на побережье. Мощный взрыв вызывает заражение местности и превращает ее в безжизненную пустыню на многие сотни лет. В настоящий момент, напомнил эксперт, у «Посейдонов» нет аналогов ни в одной стране мира.

Вам может понравиться

Медведчук: Большинству западных политиков не нужен мир на Украине

Экс-депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Запад продолжит накачивать Украину оружием. США и НАТО не нужен мир, поэтому они будут затягивать

Козы вместо “Леопардов”: Болгарские читатели «Фактов» отреагировали на возможную отправку натовских танков на Украину

Заявления о передаче Киеву танков Leopard и другой тяжелой техники – это стремление Запада продлить конфликт, считают болгарские пользователи Сети. В комментариях к публикации в газете «Факты» они раскритиковали и

Виталий Гогунский заявил, что разорвал отношения с родственниками на Украине

Актер Виталий Гогунский, известный многим по сериалам, рассказал, как у него испортились взаимоотношения с близкими людьми на Украине. Артист отметил, что даже родственники озлобились на него и стали говорить много