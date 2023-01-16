Военный эксперт Василий Дандыкин напомнил, что подводные беспилотники «Посейдон» на Западе давно называют «торпедой Судного дня». Подводная лодка «Белгород» с этими дронами совсем скоро выйдет на боевое дежурство, так как они уже прошли все необходимые испытания, передает “Московский комсомолец”.

Дандыкин отметил неуязвимость беспилотников, благодаря которой они станут мощным оружием сдерживания. Дроны перемещаются на большой глубине, благодаря чему обнаружить их с помощью современных средств невозможно.

Кроме того, в случае боевого применения торпеда Судного дня способна спровоцировать ядерный шторм и смести с лица земли целые города на побережье. Мощный взрыв вызывает заражение местности и превращает ее в безжизненную пустыню на многие сотни лет. В настоящий момент, напомнил эксперт, у «Посейдонов» нет аналогов ни в одной стране мира.