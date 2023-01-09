Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища, чтобы оккупировать новые территории в регионе. Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью «Московскому комсомольцу» заявил, что подобное наступление станет для Киева настоящим суицидом.

Он уверен, что попытка пересечь Днепр станет для ВСУ «ледовым побоищем». Река вряд ли настолько сильно замерзла, чтобы форсировать ее крупными силами. Тем более, что боевикам потребуется не просто преодолеть водную преграду, но еще и перебросить на другой берег тяжелую технику и вооружение.

Даже если каким-то чудом ВСУ удастся продвижение по льду, российские ВС вряд ли будут безучастно за ними наблюдать. Артиллерия и авиация уничтожат подразделения противника, не оставив ему ни единого шанса добраться до берега.