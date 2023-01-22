Алексей Арестович, уволившийся с поста советника главы ОП, заявил, что уже не так сильно верит в успех Украины. Он отметил, что страна может быть окончательно разрушена, так как вероятность поражения ВСУ стремительно растет.

Издание “МК” приводит также слова Арестовича о серьезных разногласиях среди представителей киевского режима. Они внезапно превратились во второстепенных персонажей истории, которая проходит мимо них и безо всякого их участия.

Не исключено, что последние заявления Арестовича демонстрируют попытки дистанцироваться от властей Украины. В некоторых СМИ даже появились предположения, что он решил начать собственный политический путь и даже претендует на пост главы государства в будущем.

Из других событий прошедшей недели, “МК” выделил также призыв патриарха Кирилла оказывать всемерную помощь бойцам в зоне специальной военной операции. Кроме того, внимание привлекло обсуждения зенитно-ракетно-пушечных комплексов “Панцирь” на крышах административных зданий в столице.