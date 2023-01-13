Обладательница титула «Мисс Россия – 2022» Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная». Готовиться представить Россию на международном уровне модель начала заблаговременно, однако точно стало известно, что она будет участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная» только в ноябре 2022 года.

На международной арене россиянка предстала в национальном костюме «Корона российской империи». Наряд для «Мисс Россия-2022» стилисты создавали, взяв за основу исторические платья императриц Царской России. Костюм был искусно выполнен из шелкового бархата и украшен камнями и жемчугом. Всего для костюма Линниковой мастерам понадобилось 50 тысяч камней.

Кроме этого, на конкурсе «Мисс Вселенная» Анна под овации зала эффектно продефилировала в розовом купальнике. Образ был дополнен белой накидкой с изображением жар-птицы. По словам Анны Линниковой, она будет стремиться завоевать титул «Мисс Вселенная», и в этом ей поможет ее сила духа.