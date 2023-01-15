В ближайшие несколько недель Киев получит от Лондона 14 танков Challenger 2. Следом за ними на Украину также будут отправлены вертолеты Apache, сообщил британский таблоид The Mirror.

«Сначала прибудут танки, и потребуется некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО последуют примеру», – рассказал изданию источник в Минобороны Великобритании.

Вертолеты будут оснащены ракетами Hellfire и помогут Киеву в зоне боевых действий. Автор публикации отмечает, что решение отправить на Украину винтокрылые машины переводит помощь ВСУ на кардинально новый уровень, но их количество все же должно быть гораздо больше. 4 вертолета, которые намеревается отправить Лондон, не смогут изменить ситуацию.

Напомним, что Франция заявила о передаче Киеву колесных танков, а Соединенные Штаты и Германия – боевых машин пехоты «Брэдли» и «Мардер». Кроме того, страны НАТО обсуждают поставки на Украину танков «Леопард-2» и «Абрамс».