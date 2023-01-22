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Киев возлагал серьезные надежды на восьмую встречу на авиабазе “Рамштайн”, но ее результаты оказались разочаровывающими для ВСУ. Именно поэтому власти провели своеобразную пиар-акцию, призванную отвлечь украинцев от досадного провала, уверен бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Он уточнил, что речь идет о внезапном визите в Киев экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. “Друг Украины” вновь приехал в страну без предупреждения и “отработал” стандартную программу подобных “гастролей” западных политиков, посетив населенные пункты Бородянка и Буча.

Мирошник отметил, что на встрече с Джонсоном не было завсегдатаев подобных мероприятий – главы Минобороны Алексея Резникова, руководителя СНБО Алексея Данилова и прочих.

“И присутствуют непонятные лица, больше похожие на массовку», – рассказал экс-посол.

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