Киев возлагал серьезные надежды на восьмую встречу на авиабазе “Рамштайн”, но ее результаты оказались разочаровывающими для ВСУ. Именно поэтому власти провели своеобразную пиар-акцию, призванную отвлечь украинцев от досадного провала, уверен бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Он уточнил, что речь идет о внезапном визите в Киев экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. “Друг Украины” вновь приехал в страну без предупреждения и “отработал” стандартную программу подобных “гастролей” западных политиков, посетив населенные пункты Бородянка и Буча.

Мирошник отметил, что на встрече с Джонсоном не было завсегдатаев подобных мероприятий – главы Минобороны Алексея Резникова, руководителя СНБО Алексея Данилова и прочих.