Германия продолжит оттягивать момент передачи танков “Леопард 2” Украине, однако Соединенные Штаты ее все-таки дожмут, уверен экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Он отметил, что ФРГ все еще сопротивляется, но долго это продолжаться не будет. Вашингтон отчаянно давит на Берлин, делает Германии предложения по принципу “умри ты сегодня, а я завтра”, поэтому совсем скоро сопротивление будет сломлено.

Напомним, что на встрече на авиабазе “Рамштайн” министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что достичь единой позиции по танкам не удалось. Берлин уже подвергся критике со стороны Украины, которая заявляет о “слабой помощи” Запада. Также украинские политики призывают НАТО “думать быстрее”.

США также отказались передавать Украине свои танки Abrams, объяснив это дороговизной боевых машин и их повышенной сложностью.