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Новое крупномасштабное наступление со стороны Беларуси вполне возможно, однако удар должен быть достаточно сильным, чтобы сразу прорвать оборону ВСУ. В противном случае российские ВС рискуют увязнуть в ней гораздо скорее, чем в прошлом году, заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Он пояснил, что Киев давно говорит о вероятности российского наступления именно с Белорусского направления, ВСУ готовятся к нему, поэтому шансы отразить даже сильный удар у них имеются. Помимо этого, на стороне противника могут сыграть болота и леса на границе, другие естественные препятствия.

Киев уже разместил там минные поля, стянул крупные силы, которые в упомянутых выше условиях местности дают возможность в течение длительного времени держать оборону, если ВС РФ не задействуют авиацию. Поэтому Стрелков не уверен в успехе наступления из Белоруссии.

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