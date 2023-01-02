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Украинская группировка войск «Хортица», которая дислоцируется в Днепропетровске, лишилась запасов горюче-смазочных материалов. Российские ВС точным ударом уничтожили склад топлива, сообщает РИА Новости, со ссылкой на Минобороны РФ.

Военное ведомство сообщило, что точные удары также были нанесены по складу с ГСМ в Запорожской области. В этом регионе успешно уничтожено и два склада с боеприпасами украинской армии.

Напомним, что в сводке Минобороны упоминаются также уничтоженная в Антоновке Херсонской области самоходная артиллерийская установка KRAB, переданная Киеву Варшавой. Помимо этого, ВС РФ ликвидировали две легкие полевые гаубицы M777 производства США и четыре орудия Д-30, которые боевики противника использовали для обстрела гражданской инфраструктуры Донбасса.

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