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Основные боевые действия на Украине сконцентрированы в трех основных секторах. Первый из них – это Бахмут (Артемовск), где российские войска могут предпринять новое наступление после освобождения Соледара, заявляет Минобороны Великобритании со ссылкой на данные собственной разведки.

Второй сектор тоже находится на Донбассе. Это Кременная, неподалеку от которой ВСУ якобы достигли относительных успехов и продвинулись вперед. При этом они отразили контрнаступление ВС РФ.

Третий сектор, где российские войска значительно активизировались – это Запорожское направление. Оттуда доносятся сообщения об освобождении ВС РФ ряда населенных пунктов, прорыве первой линии обороны и о начале наступления на Гуляйполе и Орехов.

При этом британская разведка отмечает, что во всех секторах ни одной из сторон не удается добиться явного превосходства, поэтому можно говорить, что конфликт зашел в тупик.

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