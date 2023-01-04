Реактивная система залпового огня HIMARS, которая применялась для удара по зданию ПТУ в Макеевке, уничтожена вместе с расчетом, заявил представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Сергей Севрюков. Он отметил, что РСЗО была ликвидирована в результате серии авиационных и ракетных ударов по позициям противника.

Также удары были нанесены по Дружковке, где на железнодорожной станции обнаружилось скопление боевой техники украинских вооруженных формирований. В ходе этой атаки удалось уничтожить чешские реактивные системы залпового огня РСЗО RM-70 «Вампир» и 4 РСЗО HIMARS американского производства. Кроме того, ликвидировано не менее 800 боеприпасов к обеим этим системам.

В результате удара также удалось уничтожить не менее 200 украинских боевиков, как занимавшихся разгрузкой техники, так и прибывших в качестве подкрепления на Донбасс.