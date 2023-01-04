Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Реактивная система залпового огня HIMARS, которая применялась для удара по зданию ПТУ в Макеевке, уничтожена вместе с расчетом, заявил представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Сергей Севрюков. Он отметил, что РСЗО была ликвидирована в результате серии авиационных и ракетных ударов по позициям противника.

Также удары были нанесены по Дружковке, где на железнодорожной станции обнаружилось скопление боевой техники украинских вооруженных формирований. В ходе этой атаки удалось уничтожить чешские реактивные системы залпового огня РСЗО RM-70 «Вампир» и 4 РСЗО HIMARS американского производства. Кроме того, ликвидировано не менее 800 боеприпасов к обеим этим системам.

В результате удара также удалось уничтожить не менее 200 украинских боевиков, как занимавшихся разгрузкой техники, так и прибывших в качестве подкрепления на Донбасс.

Вам может понравиться

Газманов в спешке уехал из ОАЭ из-за скандала с украинцами в Дубае

Олег Газманов отправился на новогодние праздники в Дубай для нескольких выступлений для русскоязычной публики. Однако на одном из концертов артиста произошел инцидент, который едва не закончился дракой. Сообщается, что посетители

Появились кадры поврежденных ракетным ударом украинских истребителей МиГ-29 на аэродроме

Российские ВС нанесли мощный ракетный удар по одному из военных аэродромов Украины и нанесли серьезный ущерб Воздушным силам противника. В Сети появилась видеозапись, подтверждающая результативную атаку. Портал «Военное обозрение» рассказал,

В белгородском селе Вязовое снаряды ПВО повредили линии электропередач

2 января ВСУ обстреливают Белгородскую область. Так, под удар попало село Вязовое, что в Краснояружском районе, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что обошлось без пострадавших и погибших, однако