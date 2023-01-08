Украинские женщины в настоящий момент служат в армии исключительно на добровольной основе. Согласно принятому недавно закону, их мобилизация в ряды ВСУ не предусмотрена, заявила замминистра обороны страны Анна Маляр.

Также она отметила, что имеется одно исключение – женщины, имеющие медицинское образование. Они могут попасть под мобилизацию, однако обязательная постановка на воинский учет для них начнется только с 2026 года.

Несмотря на то, что женщин в армию не призывают, в настоящий момент в зоне проведения специальной военной операции служат 5000 украинок, заявила Маляр. Она особо подчеркнула, что они направились туда добровольно.

Напомним, что ВСУ сегодня утром нанесли удары по Старобешевской и Зуевской ТЭС на Донбассе. Первая получила ряд повреждений в результате обстрела ракетами HIMARS, вторая работает в штатном режиме.