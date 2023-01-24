ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Местоположение иностранных наемников ВСУ помогают вычислять беспилотные аппараты. Так, БПЛА “Орлан-10” оснащен оборудованием, позволяющим обнаружить абонентов сотовой связи, функционирующей в стандартах LTE и GSM, рассказало Минобороны РФ.

На сайте “Известий” появилось видео с командиром отделения БПЛА с позывным “Старый”. Он рассказывает, каким образом осуществляется поиск “серых гусей” на Украине.

Дроны обнаруживают абонентов, после чего осуществляется рассылка смс-сообщений на их номера. Это дает возможность установить принадлежность к одной из стран мира. Именно таким образом был найден чешский наемник.

Сразу после его идентификации по объекту отработала артиллерия, которая ликвидировала целое скопление “солдат удачи”, прибывших на Украину для участия в боевых действиях.

Вам может понравиться

Полковник США Ричард Блэк заявил о 150-200 тысячах погибших украинских военных

Киев несет колоссальные потери, которые в сто раз превышают американские во время войны во Вьетнаме. В настоящий момент ВСУ потеряли погибшими около 150-200 тысяч военнослужащих, заявил экс-сенатор, отставной полковник армии

В США нашли объяснение, почему ФРГ отказалась поставлять танки на Украину

Нацистская агрессия в годы Второй мировой войны и её последствия – главные причины, почему ФРГ не решилась отправлять тяжёлые танки на Украину. Об этом пишет американское издание The New York

В Белгородской области принудительно посадили и уничтожили беспилотник ВСУ

Российские ВС уничтожили очередной украинский беспилотник, который противник пытался использовать для атаки на Белгородскую область. Сообщается, что дрон сперва посадили, а затем расстреляли из автомата. По предварительной информации, беспилотник стартовал