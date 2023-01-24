Местоположение иностранных наемников ВСУ помогают вычислять беспилотные аппараты. Так, БПЛА “Орлан-10” оснащен оборудованием, позволяющим обнаружить абонентов сотовой связи, функционирующей в стандартах LTE и GSM, рассказало Минобороны РФ.

На сайте “Известий” появилось видео с командиром отделения БПЛА с позывным “Старый”. Он рассказывает, каким образом осуществляется поиск “серых гусей” на Украине.

Дроны обнаруживают абонентов, после чего осуществляется рассылка смс-сообщений на их номера. Это дает возможность установить принадлежность к одной из стран мира. Именно таким образом был найден чешский наемник.

Сразу после его идентификации по объекту отработала артиллерия, которая ликвидировала целое скопление “солдат удачи”, прибывших на Украину для участия в боевых действиях.