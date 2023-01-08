Издание «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне специальной военной операции на Украине.

Так, среди отличившихся старший матрос Егор Никитин, который в ходе обороны одного из населенных пунктов от атакующих подразделений ВСУ сумел оказать помощь своему раненому командиру. После этого боец прикрывал огнем отход своих сослуживцев и уничтожил пятерых боевиков противника.

Обороняя населенный пункт, Никитин уничтожил несколько единиц техники и личный состав врага, а его подразделение так и не дало ВСУ установить контроль над населенным пунктом.

Совершил подвиг и заместитель начальника военной автоинспекции майор Евгений Сапронов. Его подразделение сопровождало колонну ВС РФ, когда боевики ВСУ открыли ураганный артиллерийский огонь. В такой сложной обстановке майору удалось изменить маршрут движения колонны, вывести ее из-под огня и избежать потерь.