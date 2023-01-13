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Соледар от украинских боевиков действительно освободила частная военная компания «Вагнер», как и утверждал основатель ЧВК Евгений Пригожин. Об этом говорится в официальном разъяснении ситуации в городе от министерства обороны РФ.

В ведомстве заявили, что «музыкантам» досталась самая сложная задача, которая включала в себя штурм превращенных в крепости жилых кварталов Соледара, а также их зачистка от боевиков противника. С ней «вагнеровцы» справились на «отлично», так как продемонстрировали самоотверженность и героизм.

Кроме того, в операции принимали участие российские военные, которые выполняли задачи по блокированию населенного пункта с юга и севера. Также привлекались артиллерийские войска и авиация, обеспечивающие поддержку с воздуха, и подразделения, не давшие возможности ВСУ перебросить в город дополнительные силы.

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