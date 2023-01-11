Военнослужащие ЦВО задействовали для ударов по позициям противника тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», уничтожив целый укрепрайон ВСУ, сообщает издание «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что в этом вооружении применяются 300-миллиметровые термобарические снаряды, которые позволяют одинаково эффективно уничтожать живую силу противника как в окопах, так и в мощным бетонных укреплениях. Вместе с ТОС-1А действует бронетранспортер топопривязки.

«Личный состав экипажа готов выполнять задачи в любое время, в любых условиях», – говорит на видеозаписи командир расчета тяжелой огнеметной системы.

Он сообщает, что его подчиненные отлично подготовлены, поэтому действуют максимально слаженно и эффективно.