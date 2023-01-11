ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военнослужащие ЦВО задействовали для ударов по позициям противника тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», уничтожив целый укрепрайон ВСУ, сообщает издание «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что в этом вооружении применяются 300-миллиметровые термобарические снаряды, которые позволяют одинаково эффективно уничтожать живую силу противника как в окопах, так и в мощным бетонных укреплениях. Вместе с ТОС-1А действует бронетранспортер топопривязки.

«Личный состав экипажа готов выполнять задачи в любое время, в любых условиях», – говорит на видеозаписи командир расчета тяжелой огнеметной системы.

Он сообщает, что его подчиненные отлично подготовлены, поэтому действуют максимально слаженно и эффективно.

Вам может понравиться

В США призывают разрешить Украине бомбить российские оружейные заводы

Майкл Рубин, представляющий Американский институт предпринимательства, призвал президента США Джо Байдена разрешить Украине атаковать заводы российского военно-промышленного комплекса. В своем интервью изданию «1945» Рубин заявил, что США не должны препятствовать

Журналист Fox News Беккер посоветовал Зеленскому отстать от американских налогоплательщиков

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы поискать собственных налогоплательщиков от отцепиться от американцев, считает журналист Кайл Беккер, представляющий каналы Newsmax и Fox News. От отреагировал на пост Зеленского, в котором

Politico: США может передать Украине бронетранспортёры Stryker

В западной прессе прогнозируют, какую ещё военную технику Вашингтон может предоставить Киеву. Издание Politico со ссылкой на несколько своих источников уверяет, что в будущий пакет военной помощи включат бронетранспортёры Stryker