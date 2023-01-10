Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» успешно применяются для ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Одну из таких атак наглядно продемонстрировало Минобороны РФ, опубликовав в Сети соответствующую видеозапись, передает РИА Новости.

Она начинается с подготовительного этапа, то есть с выезда комплекса на ударную позицию. Четырехосная машина спокойное преодолевает лесистую местность, после чего перемещается по распутице, которая оказалась в этом году традиционной для украинского ландшафта.

Машина хорошо замаскирована, для чего применяется специальная сеть, не пропускающая радиоволны. Она дает возможность исключить обнаружение комплекса противником. Кроме того, на видео запечатлен сам удар по цели, после которого машина сразу меняет позицию, чтобы не допустить ответной атаки ВСУ.

Отмечается, что «Искандер» в некоторых случаях может оставаться на той же позиции, нанося еще один удар. Однако в основном он все же переезжает с места на место, так как далеко не всегда имеется уверенность, что противник не определил местоположение ОТРК.