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Военно-промышленный комплекс США может столкнуться с серьезными вызовами из-за поставок оружия на Украину. Чтобы смягчить негативное воздействие, предприятия должны уже сейчас начать крупные инвестиции для наращивания объема производимых боевых систем, а также вкладывать больше средств в рабочую силу, заявил министр американских ВМС Карлос дель Торо.

Он пояснил, что угрозы для ВПК Соединенных Штатов появятся, если конфликт на Украине будет продолжаться еще 6-12 месяцев. Предприятиям не стоит выжидать этот срок, необходимо заняться наращиванием объема производства уже сейчас.

Напомним, что Вашингтон недавно объявил о новом пакете военной помощи для Киева, в который вошли и зенитно-ракетные комплексы Patriot. Кроме того, сейчас обсуждается возможность передачи Украине танков Abrams.

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