Великобритания намерена поставить в Киев не менее сотни единиц бронетехники, среди которой самыми заметными экземплярами будут бронетранспортеры Bulldog, заявил глава Минобороны Бен Уоллес.

Он также отметил, что Киеву отправят переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak и несколько десятков беспилотных аппаратов, 100 тысяч снарядов для 155-миллиметровых артиллерийских установок, британские САУ AS-90.

Ранее премьер-министр Риши Сунак также пообещал передать Украине танки Challenger 2. Уоллес подтвердил это намерение, сообщил, что ВСУ получат роту боевых машин, то есть, 14 единиц.

Лондон также обещал Киеву вертолеты «Апач», а также призвал страны Североатлантического альянса быстрее принимать решения о передаче ВСУ таких винтокрылых машин и тяжелой бронетехники.