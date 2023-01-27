Украинская самоходная артиллерийская установка (САУ) “Богдана” уже прошла испытания и производится серийно. На фронте такие артиллерийские системы будут работать вместе с западными танками, которые в скором будущем поступят ВСУ. Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников – передаёт “Военное обозрение”.

В публикации отмечается, что вместе с таким заявлением Резников опубликовал и фотографию, где он сидит в кабине какого-то грузовика. Предполагается, что это платформа от САУ “Богдана”. Но почему не показана артиллерийская установка целиком, не говорится.

САУ “Богдана” стреляет боеприпасами калибра 155 миллиметров. Единственный экземпляр установки был создан ещё в 2018 году. В том же году он поучаствовал в параде. Украинские власти планировали, что ВСУ получит сотни таких гаубиц в 2020 году, однако пока достоверно известно только всё о том же единственном образце. В зоне СВО его тоже применяли. В прошлом году испытания САУ “Богдана” должны были завершиться.

Резников также добавил, что ранее Минобороны не афишировало закупки украинской военной техники. Где и в каких количествах производят украинские САУ, глава военного ведомства не уточнил.