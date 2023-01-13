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Украинский министр обороны Алексей Резников «своим волевым решением» ввел Украину в состав Североатлантического альянса. Он заявил, что страна де-факто уже находится в НАТО.

Он также обратился к генсеку Йенсу Столтенбергу и выразил благодарность за поддержку ВС и киевского режима. Также министр не забыл похвалить и Украину за «вклад в безопасность всей планеты».

Ранее, напомним, о необходимости принять страну в НАТО по ускоренной процедуре заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Он пояснял свою нетерпеливость тем, что Киев якобы прошел все необходимые подготовительные мероприятия и испытания. Но в США указали на правила блока, согласно которым страна с территориальными проблемами в Североатлантический альянс может попасть только после их решения.

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