Великобритания передала Киеву второй из трех обещанных спасательных вертолетов Sea King. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что винтокрылая машина уже прибыла в свое новое “королевство у Черного моря”, передает ТАСС.

Британское издание The Times сообщало о передаче трех таких вертолетов Украине еще 23 ноября минувшего года. Решение по винтокрылым машинам озвучил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

На Украине сообщают, что изначально вертолеты Sea King разрабатывались для охоты за подводными лодками. Сейчас предназначенные для этой цели модифицикации оснащаются поисковым радаром и соответствующим вооружением. Киеву же досталась поисково-спасательная модель HAR3, которая является самой новой в линейке и имеет на борту современную авионику.