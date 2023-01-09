Все натовские спутники, находящиеся на орбите, сейчас выполняют всего одну задачу – координацию действий реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и беспилотных летательных аппаратов России. Это существенно повышает давление на средства противоракетной и противовоздушной обороны ВС РФ, однако они в таких условиях демонстрируют чрезвычайно высокую эффективность, заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Он отметил, что спутниковые группировки Запада хоть и служат сейчас целям ВСУ, все же не в состоянии повлиять на работоспособность РСЗО и артиллерии натовского образца. Она разрабатывалась без учета экстремальных погодных условий, поэтому уже при снижении температуры до -15 градусов начнет давать сбой.

При таком морозе технические жидкости замерзают, а батареи беспилотников и иных систем, работающих от аккумуляторов, начинают разряжаться гораздо быстрее. Российская же боевая техника исправно работает в такую погоду, так как может легко переносить снижение температуры до -50 градусов.