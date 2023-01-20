Бывший советник СБУ Юрий Михальчишин уверен, что Россия намеревается использовать против ВСУ тактику 1939 года, использованную Советским Союзом против Финляндии. “Огненный вал сталинских кувалд” обрушится на украинские войска и обеспечит полное их уничтожение.

Михальчишин напомнил, что Красная армия разгромила линию Маннергейма, увеличив численность личного состава в четыре раза, а также пустив в дело те самые “сталинские кувалды” – артиллерийские установки калибра 200 и более миллиметров. ВС РФ сейчас намереваются проделать то же самое, передает портал “Военное дело”.

Бывший украинский чиновник считает, что РФ готовит полномасштабное наступление, но оно будет лишь промежуточным этапом на пути к полному уничтожению ВСУ. Сейчас завершается формирование нового резерва, который позволит усилить подразделения российских войск и ударить сразу с нескольких направлений.