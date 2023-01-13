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В Белоруссии еще с октября проводятся военные маневры и осуществляется развертывание дополнительных подразделений региональной группировки войск. Однако эти мероприятия преследуют исключительно оборонительные цели, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Он отметил, что у белорусских границ развелось слишком много желающих устраивать провокации и предпринимать агрессивные действия для эскалации конфликта. Чтобы успокоить их, отбить всякую охоту к подобным маневрам, РФ и Беларусь и проводят совместные учения.

При этом группировка войск сформирована для обороны границ Союзного государства от потенциальных противников, а не для наступления, о котором не устают говорить украинские политики.

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