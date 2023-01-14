Североатлантический альянс не только накапливает крупные силы в Прибалтике и Польше, но и периодически высказывается о возможности «превентивных ударов» по Белоруссии, чтобы якобы «купировать российскую агрессию». Эти заявления прокомментировал глава второго департамента стран СНГ внешнеполитического ведомства РФ Алексей Полищук.

Представитель МИД напомнил, что изначально НАТО лишь временно размещал свои войска у западных границ Союзного государства. Сейчас он расширяет военное присутствие и даже не таясь заявляет, что «нет ничего более постоянного, чем временное». Россия вынуждена реагировать на подобные действия Альянса.

Региональная группировка войск РФ и Белоруссии, которая с осени прошлого года проводит учения на западных границах, отлично подготовлена и оснащена, она имеет все необходимое для надежной защиты рубежей Союзного государства. Поэтому любая попытка НАТО наносить удары по белорусской территории неизбежно обернется для блока провалом.