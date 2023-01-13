Отказ от рождественского перемирия демонстрирует, что Киев уже не ассоциирует себя с жителями новых регионов России. Об этом заявил представитель МИД РФ Алексей Полищук. Слова дипломата приводит ТАСС.

В начале января Москва предложила прекратить огонь во время православного праздника Рождества Христова, однако ВСУ не остановили обстрелы населённых пунктов. По словам Полищука, российская сторона не была этому удивлена. Представитель МИДа отметил, что подобное поведение для киевского режима было характерно последние 8 лет. Полищук также добавил, что российское внешнеполитическое ведомство с сожалением отмечает, что западные союзники Киева закрывают глаза на подобные действия украинских властей.

Осенью прошлого года в состав России вошли новые регионы: Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области. Некоторая часть вошедших в ходе волеизъявления их граждан территорий сейчас находится под контролем украинской армии.