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Прекращение огня на Рождество, объявленное и выполняемое Россией в одностороннем порядке, не даст возможности урегулировать украинский конфликт, пишет ТАСС со ссылкой на официальное заявление МИД Франции.

Представитель ведомства высказался в том духе, что мира можно достичь только одним способом – вывести с Украины российские войска. Что касается рождественского перемирия, оно не должно вводить в заблуждение западные государства, так как не влечет за собой прекращение противостояния.

Напомним, что прекращение огня объявлено на 36 часов, начиная с 12:00 6 января. Поручение обеспечить перемирие на Рождество дал президент РФ Владимир Путин. Папа Римский Франциск и генсек ООН Антониу Гуттериш высказали свое одобрение такого решения Москвы.

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