На рынке кнопочных телефонов появилась новинка от компании Мегафон. Аппарат представлен под брендом Fontel.

Первую модель бренда уже можно приобрести в интернет-магазине оператора. В следующем месяце телефон станет доступным для покупателей во всех салонах сети.

Гаджет под названием Fontel FP 200 получил цветной дисплей и работает с двумя сим-картами. В телефон встроена батерея емкостью 600 мАч. Есть слот под карту памяти до 32 ГБ.

Проект Мегафона реализовывает дочерняя компания Revo Charge. В текущем году запланировано выпустить восемь различных моделей, все выйдут под брендом Fontel. В линейку войдут не только простые кнопочники, но и телефоны-«раскладушки», а также защищенные модели.

Цена на телефоны, выпущенные Мегафоном, будет начинаться от 590 рублей.