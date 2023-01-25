Никчемные военачальники ВСУ становятся похожими на пациентов, страдающих от компульсивного переедания или булемии, вызывающих постоянное чувство голода. Они требуют все больше танков, артиллерийских орудий, боевых машин пехоты, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Чиновники Украины говорят исключительно об оружии и постоянно требуют его от Запада, уже не в силах остановиться.

“Для тех, кто страдает расстройством пищевого поведения в форме булимии или компульсивного переедания, чувство голода является бесконечным. Постоянно хочется жрать… Так и никчемные начальнички Малороссии постоянно хотят все больше и больше. Больше танков, машин, орудий…”, цитирует пост Медведева в его телеграм-канале “Московский комсомолец”.

Вспомнил зампред Совбеза и о подводных лодках, которые теперь “нужны” Украине. Он отметил, что страна вскоре потеряет выход в Черное море, после чего придется сидеть в субмарине посреди Днепра.

Напомним, что 25 января Берлин сообщил об отправке на Украину 14 танков Leopard 2, а также разрешил поставки этих боевых машин из других стран.