Экс-депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Запад продолжит накачивать Украину оружием. США и НАТО на нужен мир, поэтому они будут затягивать конфликт до бесконечности.

Западу важно развалить миропорядок, который складывается в настоящий момент времени. Противостояние на Украине позволяет достичь этой цели, поэтому США сделают все возможное, чтобы его продлить. Для этого Киеву будет передаваться новое оружие на миллиарды долларов.

Медведчук также обратил внимание, что некоторые европейские страны не хотят поддерживать устремления Вашингтона. Они открыто заявляют, что не собираются оказывать поддержку боевикам ВСУ и поставлять в Киев оружие.