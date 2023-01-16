ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Экс-депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Запад продолжит накачивать Украину оружием. США и НАТО на нужен мир, поэтому они будут затягивать конфликт до бесконечности.

Западу важно развалить миропорядок, который складывается в настоящий момент времени. Противостояние на Украине позволяет достичь этой цели, поэтому США сделают все возможное, чтобы его продлить. Для этого Киеву будет передаваться новое оружие на миллиарды долларов.

Медведчук также обратил внимание, что некоторые европейские страны не хотят поддерживать устремления Вашингтона. Они открыто заявляют, что не собираются оказывать поддержку боевикам ВСУ и поставлять в Киев оружие.

Вам может понравиться

Экс-сотрудник Белого дома: Россия сейчас могла бы захватить всю Европу

Арсеналы стран Запада из-за военной помощи Украине истощены настолько, что при желании российские войска могли бы захватить всю Европу. Такое мнение высказал бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс. Он

Министр обороны Украины Резников заявил, что страна уже де-факто является членом НАТО

Украинский министр обороны Алексей Резников «своим волевым решением» ввел Украину в состав Североатлантического альянса. Он заявил, что страна де-факто уже находится в НАТО. Он также обратился к генсеку Йенсу Столтенбергу

МИД РФ: Попытки Запада наносить удары по территории Белоруссии заранее обречены на провал

Североатлантический альянс не только накапливает крупные силы в Прибалтике и Польше, но и периодически высказывается о возможности «превентивных ударов» по Белоруссии, чтобы якобы «купировать российскую агрессию». Эти заявления прокомментировал глава