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Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил, что попытка Киева напасть на Крым станет “безжалостной эскалацией” конфликта, которая приведет к катастрофическим последствиям для всего мира. Глава компании Tesla подчеркнул, что поддерживает Украину, но считает серьезным риском любые посягательства на полуостров.

Подписчики Маска в социальной сети Twitterе поддержали его в обсуждении этой темы. Они уверены, что Киев даже при всемерной поддержке Запада не должен пытаться атаковать Крым, так как подобные его действия могут привести к началу Третьей мировой.

Напомним, Илон Маск уже поднимал тему Крыма. Он заявил, что полуостров должен быть признан российской территорией, так как жители сами сделали выбор в пользу РФ. Также Маск предложил провести референдум в в Запорожской и Херсонской областях, в ДНР и ЛНР под наблюдением ООН и принять решение по этим регионам в полном соответствии с результатами голосования.

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