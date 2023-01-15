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Одна из крупнейших электроподстанций Брянска подверглась атаке украинского беспилотника, сбросившего на объект две гранаты. Город вполне мог лишиться электричества, если бы не героические действия одного из охранников.

Первая граната упала на электроподстанцию, но по неизвестным причинам не взорвалась. На вторую же бросился охранник, который накрыл заряд своим телом.

Благодаря самоотверженным действиям сотрудника, Брянск остался с электричеством. Охранник, предотвративший террористический акт ВСУ и защитивший объект, в настоящий момент находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, что Киев уже не в первый раз запускает свои дроны на территорию России. Но до сих пор все его попытки совершить теракт завершались провалами.

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