Вооружение для ВСУ начало приходить даже из Африки. Марокко стало первой страной на континенте, которая предоставила Украине военную помощь. Рабат отправил Киеву танки. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на марокканское издание Mena defense.

Уточняется, что речь идёт о танках Т-72Б. Это модернизированные советские боевые машины. Причём модернизировали их в Чехии, говорится в сообщении африканского СМИ. Точное количество танков, которые передали ВСУ, не уточняется.

Марокко и раньше оказывало помощь Украине в военном противостоянии с Россией. Ранее Рабат отправлял Киеву запчасти для танков Т-72. Они были на вооружении киевского режима, однако запчастей у союзников Украины к ним было немного – такие боевые машины в западных странах используются редко.

Страны Запада стали усиленно поставлять вооружение на Украину после начала специальной военной операции России в Донбассе. В Кремле не раз отмечали, что такие поставки не приближают мирные переговоры с Киевом, а лишь усиливают эскалацию.