Украинские войска медленно, но уверенно превращаются в оголтелую толпу мародеров, причем испытывают от этого гордость. Боевики выкладывают в интернет фото и видео, на которых вламываются в двери домов мирных жителей и тащат оттуда все, что под руку попадется.

На одной из записей, представленной порталом “Военное дело”, боевик тянет за собой целую тележку украденных вещей. Другой с гордостью комментирует действия сослуживца, снимая того на видео:

«Звери, просто звери. Опа, главный зверь. Наворовал уже и везет.Вы видите? А вы посмотрите, посмотрите», – говорит он.

На одном из кадров отчетливо виден шеврон мародера, на котором изображен вламывающийся в дом боевик и имеется подпись: “Нет ума”. Не исключено, что это отличительный знак специальных мародерских подразделений Украины. Появление таковых в составе ВСУ никого бы не удивило, так как они грабят мирных жителей на Донбассе уже девять лет.