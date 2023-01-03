Украинская ДРГ рассчитывала внезапно выйти из густого тумана прямо на позиции ВС РФ, но ее маневр был разгадан. Тепловизионное оборудование позволило российским военнослужащим обнаружить диверсантов и оперативно их уничтожить, рассказал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

Он уточнил, что короткая схватка с диверсионно-разведывательной группой произошла близ населенного пункта Стельмаховка на Краснолиманском направлении. Боевики решили использовать погоду в своих интересах и, прикрывшись туманом, попытались захватить российские позиции.

Однако ВС РФ использовали тепловизоры, которые были получены от волонтерских организаций. Устройства показали активность противника, благодаря чему тот был уничтожен.