Политолог Сергей Марков уверен, что очередная встреча в формате “Рамштайн”, которая состоялась 20 января на одноименной немецкой авиабазе принесла миру только зло. Он раскрыл планы Североатлантического альянса на ближайшие месяцы

Уже стало понятно, что Соединенные Штаты и их “сервисный центр” НАТО строят далеко идущие планы по ликвидации России как государства. Сейчас они надеются перенести боевые действия на территорию РФ.

Для этой цели Альянс намерен накачивать Украину тяжелой бронетехникой и вооружением, а также объявить мобилизацию в странах НАТО с отправкой на Украину десятков тысяч наемников. Первым этапом будет получение выхода к Азовскому морю, а также захват Донбасса и Крыма. Если этот план сработает, коллективный Запад сделает все возможное, чтобы перенести боевые действия на российскую территорию для уничтожения русского народа, приводит слова Маркова портал “Царьград”.

Марков отметил, что предотвратить выполнение этой “задачи-максимум” НАТО можно только одним способом. Пришло время бить и бить сильно. Так, чтобы отправить противника в нокаут и не дать ему даже начать наступление. Чтобы восстановить историческую справедливость и в итоге одержать победу.