ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В 2023 году украинской армии будет чрезвычайно сложно вытеснить ВС РФ с освобожденных Москвой территорий, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Его слова приводит издание “Царьград”.

При этом Милли считает, что для Киева это не означает полного краха:

“Это не означает, что это не может произойти, не означает, что это не произойдет, но это было бы очень и очень сложно”, – заявил он.

Напомним, что в ходе встречи на авиабазе “Рамштайн” в Германии министры обороны стран НАТО приняли решение передать Киеву новый пакет военной помощи, включающий бронетранспортеры и прочую технику. По мнению экспертов, количество боевых машин не позволяет говорить о получении Украиной превосходства. Кроме того, боевики ВСУ еще длительное время будут проходить обучение использованию западной бронетехники.

Вам может понравиться

Кадыров о подготовке к боям новобранцев ВСУ: кололи дрова, копали ямы

Украинское командование оригинально подходит к боевой подготовке мобилизованных военнослужащих. Они рассказывают, что “кололи дрова, копали ямы”, а также занимались другой хозяйственной деятельностью, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он пояснил, что

Михальчишин: ВС РФ нанесут по ВС Украины сокрушительный удар «сталинскими кувалдами»

Бывший советник СБУ Юрий Михальчишин уверен, что Россия намеревается использовать против ВСУ тактику 1939 года, использованную Советским Союзом против Финляндии. “Огненный вал сталинских кувалд” обрушится на украинские войска и обеспечит

РИА Новости: В НАТО решились отправить на Украину именно то оружие, которое просил Киев

Вместо потрепанной и устаревшей техники Североатлантический альянс собирается поставлять Украине боевые машины, о которых она давно просит коллективный Запад, рассказал обозреватель РИА Новости Андрей Коц. Он напомнил, что президент Польши