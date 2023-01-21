В 2023 году украинской армии будет чрезвычайно сложно вытеснить ВС РФ с освобожденных Москвой территорий, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Его слова приводит издание “Царьград”.

При этом Милли считает, что для Киева это не означает полного краха:

“Это не означает, что это не может произойти, не означает, что это не произойдет, но это было бы очень и очень сложно”, – заявил он.

Напомним, что в ходе встречи на авиабазе “Рамштайн” в Германии министры обороны стран НАТО приняли решение передать Киеву новый пакет военной помощи, включающий бронетранспортеры и прочую технику. По мнению экспертов, количество боевых машин не позволяет говорить о получении Украиной превосходства. Кроме того, боевики ВСУ еще длительное время будут проходить обучение использованию западной бронетехники.