Попытки некоторых артистов оправдать использование националистических украинских лозунгов шуткой не пройдут, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала поступок Валерия Меладзе, ответившего «Героям слава» на лозунг от одного из поклонников.

«Оправдания сегодняшних лозунгующих, что это (использование лозунгов “Слава Украине” и “Героям слава” — прим. Discover24.ru) “как бы в шутку”, не пройдут. Каждый раз, когда кто-то использует эти коды-пароли, они салютуют именно нацизму и фашизму», — написала представитель МИД в своем телеграм-канале.

Она разъяснила, что данное приветствие было принято ОУН (Организация украинских националистов – запрещенная в России экстремистская организация) в 1939 году, на территории фашистской Италии. Именно там проводился съезд, после которого одну из отколовшихся фракций движения возглавил Степан Бандера. Изначально ответ звучал как «Слава Вождю», однако в 1941 году был принят его окончательный вариант «Героям слава». Именно его озвучил певец Валерий Меладзе на одном из корпоративов. Сенатор Совфеда Елена Афанасьева сочла, что за такой поступок артист должен быть лишен всех наград и званий, а также гражданства России.