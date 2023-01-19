Известная голливудская актриса Марго Робби рассказала о том, как она снималась в постельных сценах со своим партнером по площадке – оскароносным Леонардо ДиКаприо. Вместе голливудские звезды снимались в киноленте «Волк с Уолл-Стрит».

По словам актрисы, именно благодаря съемкам в данном фильме, она перестала бояться сниматься в откровенных сценах. Причина кроется не только в опыте Леонардо ДиКаприо. Марго рассказала, что актеры не снимаются полностью обнаженными. На съемках используют специальные приспособления, называющиеся меркинами. Это своеобразные накладки-парики, позволяющие прикрыть гениталии актеров.

Марго рассказала, что для съемок фильма «Волк с Уолл-Стрит» была целая комната с такими приспособлениями. По словам актрисы, опыт, приобретенный во время игры с ДиКаприо, помог ей проще относится к подобного рода сценам. Поэтому в фильме Вавилон актриса даже согласилась сняться без дублерши во время откровенных сцен.